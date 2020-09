1









Come noto, lo sblocco della trattativa tra Juventus e Roma per l'acquisto di Edin Dzeko (quasi 15 milioni di euro ai giallorossi e 7,5 per due anni all'attaccante bosniaco) è passato dal "sì" di Arkadiusz Milik al Napoli per trasferirsi nella capitale. Prima però, Arek dovrà sostenere domani delle visite mediche preliminari a Innsbruck, nella stessa clinica in cui si sono operati Zaniolo, Chiellini e Demiral. Questo per saggiare, come riporta Calciomercato.com, le condizioni delle sue ginocchia, reduci da due operazioni ai crociati. Oltre a questo, mancano solo alcuni dettagli burocratici col club di De Laurentiis per liberare l'ingorgo: Milik alla Roma, Dzeko alla Juve.