Passo dopo passo, Edin Dzeko sta ricucendo lo strappo creatosi con Fonseca durante il mese di gennaio, che lo aveva costretto a provarsi della fascia di capitano e ad allenarsi individualmente. In quei frangenti di mercato si era fatto il nome della Juventus, che in estate lo considerava uno degli obiettivi caldi prima di fiondarsi su Alvaro Morata. In realtà, come riporta Calciomercato.com, l’attaccante bosniaco non era nella lista della Juve a gennaio, Paratici non lo hai mai trattato.