La conferenza stampa di presentazione, all’indomani del primo allenamento del ritiro della Juventus, ha sancito definitivamente l’inizio dell’era Pirlo. Limpido, deciso e determinato, così è apparso il nuovo tecnico bianconero, che ha precise richieste di mercato. Higuain ha finito il ciclo, parole di Andrea, adesso l’obiettivo principe per il nuovo numero 9 corrisponde al profilo di Edin Dzeko, centravanti della Roma incerto sulla permanenza in giallorosso. Come riporta Sportmediaset, la trattativa potrebbe allargarsi: la Juve vorrebbe acquistare Florenzi, mentre nella Capitale presieduta da Dan Friedkin potrebbero approdare Rugani e Perin.