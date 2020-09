Se la situazione legata a Luis Suarez è in stand by in attesa della risoluzione del contratto con il Barcellona e del passaporto comunitario, anche quella di Dzeko non si sblocca finché la Roma non trova un sostituto. Che non è detto arriverà però, perché secondo Sky Sport l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca non vorrebbe privarsi dell'attaccante bosniaco. Fonseca lo considera fondamentale per il suo gioco ed è forte della volontà del giocatore che non ha mai chiesto di lasciare la Roma.