È l’ora della verità per Edin Dzeko. Il nuovo proprietario della Roma Dan Friedkin è sbarcato nella Capitale, ha incontrato il tecnico Fonseca e la squadra e in ballo c’è anche il futuro del bosniaco. Possibile un faccia a faccia tra i due per capire le sue intenzioni, dato che tra la Juventus e il club giallorosso l’accordo sulla trattativa è stato raggiunto da tempo (10 milioni più 2 di bonus, biennale da 7,5 per il giocatore). L’incontro sarà chiarificatore, al netto dei tentativi della Roma di acquistare Milik come eventuale sostituto di Dzeko.