La Juventus ed Edin Dzeko hanno in corso una situazione in stallo. Il bosniaco è uno dei candidati per il ruolo di nuovo centravanti bianconero per il dopo Higuain, ma la Roma non lo lascia partire prima di sbloccare l'operazione Milik col Napoli (c'è in ballo una differenza di 10 milioni tra domanda e offerta). Come rivelato oggi da Sky Sport i tempi per Dzeko stringono: se è vero che il mercato finisce il 5 ottobre, il giocatore però non vorrebbe iniziare il campionato con una squadra e poi trasferirsi in un'altra. Quindi il vero margine di tempo per poterlo portare a Torino sarebbe fino al 19 settembre, altrimenti resterà a Trigoria.