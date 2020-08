Costiera amalfitana poi Roma. Viaggio diretto verso (anche) il futuro. Nella capitale attendono il ritorno di Edin Dzeko, e anche che il bosniaco prenda una decisione definitiva: come racconta il Corriere dello Sport, la società giallorossa metterà Dzeko nelle condizioni di decidere, ma allo stesso tempo sono già partiti i casting per sostituirlo. Al primo posto c'è Milik, che invece ha un accordo con i bianconeri (ma i bianconeri non ce l'hanno con il Napoli). L'enigma di Edin agita dunque l'estate romana: anche perché non è mica convinto di lasciare, Edin. Il centravanti tra pochi giorni diventerà padre per la terza volta. E la sua famiglia si trova perfettamente nel centro Italia.