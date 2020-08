Un contratto... alla Higuain! Per Edin Dzeko si spalancano le porte della Juventus. Il centravanti bosniaco, qualora anche gli ultimi dettagli tra le parti dovessero essere risolti (formalità) andrebbe a guadagnare una cifra vicina ai 7,5 milioni di euro netti a stagione. Il suo agente, Silvano Martina, insieme a Fabio Paratici hanno trovato l'accordo giovedì sera: Dzeko costerà 10 milioni di euro più altri due di bonus ai bianconeri. L'ex capitano della Roma compirà 35 anni il prossimo 17 marzo e ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. La Roma si è già cautelata prenotando Arek Milik, a lungo obiettivo di mercato dei bianconeri, che non hanno mai trovato un accordo con il Napoli.