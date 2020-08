Ed Edin Dzeko riflette. La sua vita romana sembrava procedere a gonfie vele: poi l'occasione Inter nella scorsa edizione del mercato, quindi la proposta della Juve quest'anno. Non sarà facile però convincere anche i familiari, secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport: "A Casal Palocco la famiglia Dzeko si è integrata perfettamente, vive come poche altre il quartiere e la vita romana, andar via dopo cinque anni non sarebbe semplice per nessuno. Basti pensare che un anno fa, quando arrivò il rinnovo e la certezza di non andare a Milano, la signora Amra si mise a piangere di gioia. Poi, però, c’è il calcio. E il calcio dice che, al netto di un rapporto non più saldissimo con Fonseca (vedi le dichiarazioni di Dzeko dopo la sconfitta con il Siviglia), l’attaccante prima di smettere vorrebbe provare a vincere, dopo Germania e Inghilterra, in Italia".