Dalla Bosnia alla Polonia, da Dzeko a Milik. Juventus protagonista nel mercato degli attaccanti: l'attaccante bosniaco è l'obiettivo numero uno del nuovo allenatore Andrea Pirlo, che preferisce il giocatore della Roma al polacco del Napoli col quale c'era già l'accordo. Ma l'intesa è stata trovata anche con Dzeko sulla base di 7,5 milioni di euro a stagione e anche con la società giallorossa non sarebbe un problema trovare l'accordo. A bloccare l'affare però è la trattativa tra Roma e Napoli per Milik: i giallorossi hanno messo sul piatto i cartellini di Under e Riccardi, troppo poco per De Laurentiis che vorrebbe anche un conguaglio economico. E finché non arriva Milik la Roma non molla Dzeko.