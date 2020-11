Domani è già vigilia, e mercoledì si scende già in campo. Tutto pronto per Juve-Dynamo Kiev, quinta e penultima giornata del girone di Champions League che vede ormai qualificate Juventus e Barcellona. Si parte dalle 11.45 con l'allenamento aperto ai medi al Training Center della Continassa; ore 14.30 conferenza stampa di Pirlo e di un giocatore protagonista della sfida. Per quanto riguarda la Dynamo, invece, 18.30 conferenza stampa di allenatore e giocatore, ore 19 allenamento aperto alla stampa allo Stadium per il primo quarto d'ora.