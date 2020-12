7







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Certi giorni va esattamente come deve andare. Anzi, poteva andare pure meglio se la Juve l'avesse chiusa già nel primo tempo. Pirlo avrà sorriso e masticato amaro contemporaneamente, ripesando a beffe e sberleffi, poi ai punti persi. Con la calma dei forti, si sarà fatto sentire negli spogliatoi così da farsi esaudire l'unico desiderio: trasformare l'1-0 della ripresa nel 3-0 finale alla Dynamo Kiev. Poca cosa. Subito surclassata dal gol di Chiesa, poi bissato da Ronaldo e sostenuto dal colpo finale di Alvaro Morata. Ah, nota a margine: per lo spagnolo è la rete numero sei in Champions e ha una media reti semplicemente spaventosa.



E i singoli? Delude solo Ramsey, comunque con l'attenuante del recupero e della condizione. Brilla finalmente Chiesa, con continuità di rendimento all'interno della stessa gara: oltre al gol e all'assist (e mezzo), è pulito ed efficace in ogni giocata. Lucido, sì. E pure felice. Ecco le pagelle nella nostra gallery dedicata.