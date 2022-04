1









Gli ultimi mesi in bianconero, ma senza alcuna certezza su cosa arriverà dopo. Paulo Dybala vorrebbe salutare alzando un trofeo, il tredicesimo della sua avventura alla Juventus, ma non è l'unico orizzonte raggiungibile. Anzi. Con il gol - bellissimo - al Sassuolo ha raggiunto Cristiano Ronaldo a 81 gol in Serie A, entrando nella top10 della storia juventina. Ha preso Baggio nella classifica di tutti i tempi in maglia Juve: è nono, a 115 gol, come l'altro dieci leggendario. IL PENSIERO DI PAULO - E' focalizzato al massimo sul campo, ma deve comunque considerare le opzioni per la prossima stagione. C'è l'Inter e quella sarebbe dolorosa per i tifosi: ma non è l'unica. Qualcosa si muove da Manchester: la scelta di Ten Hag come prossimo allenatore riporta lo United più vicino a Paulo. Il tecnico olandese è da tempo un grande estimatore della Joya, il cui nome sarebbe stato inserito nei primi piani per il futuro della nuova guida tecnica dei Red Devils. Come racconta Gazzetta, da capire anche il futuro di Ronaldo, che a Torino ha un po 'adombrato Paulo: Dybala vuol essere al centro del progetto tecnico, al momento solo l'Inter può garantirglielo. Ma chissà.