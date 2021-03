1









Dopo oltre due mesi di stop, Paulo Dybala vuole tornare in campo. Il ginocchio, che tanti problemi gli ha dato in queste settimane, fa meno male e il recupero sembra procedere senza intoppi. Nel suo recupero non dovrebbero sorgere ulteriori problemi, né dolori né complicanze che possano mettere a rischio il suo recupero. Vuole il derby ed esserci per giocarlo, al massimo anare in panchina. Paulo Dybala ha bisogno di tornare a sorridere, non ha mai perso l’ottimismo neppure nei momenti più complicati e ha meno di due mesi per prendersi tutto ciò che resta, ma soprattutto per risollevare se stesso e la Juve, prima di un mercato che potrebbe cambiare tutto. Pensava a una ventina di giorni, tornerà poco prima di Pasqua.



LE CONDIZIONI - Ieri, come due giorni fa, Dybala si è presentato alla Continassa per svolgere il consueto lavoro personalizzato, che però ha un significato diverso nell’arco dell’attuale sosta. Come riporta Tuttosport, Paulo non si allena a parte rispetto al resto del gruppo, ma con il gruppo ristretto ai sudamericani e ai reduci da infortuni, così il rientro è più vicino. Il dolore, anche nei cambi di direzione, è nettamente diminuito. Il percorso è stato lungo, tra le visite a Barcellona dal professor Ramon Cugat e ad Innsbruck da Christian Fink, ma ora sembra giunto al termine. Vuole prendersi il derby prima, poi il posto Champions e la Coppa Italia. Dybala è superfocalizzato, raccontano dalla Continassa. Ansia e difficoltà, ma con un supporto, quello dei tifosi juventini, che l'ha reso molto entusiasta e gli ha dato la carica per recuperare. In attesa del mercato, la Juve e Dybala provano a ritrovarsi.