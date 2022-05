The last dance: Paulo Dybala si avvia al saluto finale alla Juventus e ai tifosi bianconeri che, in questi mesi, non hanno mancato di far sentire il loro affetto, allo stadio come davanti i cancelli della Continassa. Per la Joya, ci sarà una motivazione in più, come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport.



Il numero 10 della Vecchia Signora, dopo aver raggiunto Baggio nella classifica dei marcatori in maglia bianconera, vuole togliersi un’altra soddisfazione. Ovvero, alzare l’ultimo trofeo con la Juventus, per lui sarebbe il tredicesimo con la Juventus: quale modo migliore per chiudere e salutarsi? Massimiliano Allegri, quindi, può puntare sulla motivazione in più di Dybala, che potrebbe rappresentare l’arma in più nella finale di Coppa Italia.