Paulo Dybala vuole tornare e ha tanta fretta. Dopo l'infortunio inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel e mira alla convocazione per gli ottavi di Champions League. In casa Juve le condizioni della Joya non destano preoccupazione, perché il quadro prosegue secondo la tabella di marcia prevista e l'attesa contro il Napoli era prevedibile. Meglio evitare di incappare in brutte sorprese, meglio pensare alla Champions League. Tutti gli indizi spingono perché Andrea Pirlo possa convocarlo per la Champions League. Priorità all'Europa, ma senza forzare.