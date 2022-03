Paulo Dybala e il vertice decisivo, o quasi. Il numero 10 della Juventus si giocherà parte del suo futuro alla Juventus nell'incontro per il rinnovo che andrà in scena in settimana. La Joya incontrerà la dirigenza bianconera a Torino, insieme a Jorge Antun, e ascolterà la nuova proposta di Arrivabene-Cherubini, più bassa rispetto al 2021 per poi capire che decisione prendere. Difficilmente basterà un summit, a meno che non si arrivi immediatamente alla rottura, ma una lunga discussione è prevista, anche perché si parlerà di cifre come dei 6 infortuni stagionali dell’argentino.



Intanto, alla Continassa si sono preparati a tutto. Dopo il colpo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina a gennaio, ecco l'altra idea: non solo Zaniolo, non solo Pogba, secondo Tuttosport il primo nome per sostituirlo è Giacomo Raspadori. Contatti e movimenti sotto traccia ancora vivi, mentre proseguono le chiamate con l’Atletico Madrid per confermare Alvaro Morata.