Intervenuto quest'oggi nella sala conferenze dell'Allianz Stadium per incontrare ibianconeri, il numero 10 dellaPauloha svelato anche le sue abitudini nelle ore precedenti le partite, tra buone prassi e... scaramanzia. Ecco le sue parole: "Di solito mangio dei pancakes con miele e una banana. Cerco di stare leggero se no non mi posso muovere. Faccio sempre le stesse cose tra massaggi, palestra e spogliatoio, cercando di essere organizzato nel tempo in cui siamo allo stadio. Entro in campo sempre con il piede destro, ma a parte questo non ho riti particolari".