Paulo Dybala verso una maglia da titolare contro la Roma. Come raccontato anche da Allegri, restano da valutare per bene le sue condizioni, ma Paulo è pronto per tornare con continuità al centro dell'attacco bianconero. "Il modulo? Dipende oggi molto dalle condizioni di Chiesa, se ha recuperato. Come sta Dybala. Bernardeschi comunque ha giocato tanto nelle ultime partite, anche se veniamo dal recupero della sosta", le parole dell'allenatore.