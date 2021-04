Paulo Dybala e la Juventus sono sempre più lontani: secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri non sembrano intenzionati a rinnovare il contratto da 7,5 milioni in scadenza nel 2022. L'argentino, dal canto suo, valuta la possibilità di lasciare gratis il club al termine della prossima stagione.



E il rinnovo? Al momento non ci sono novità: la trattativa per il prolungamento del contratto vive una fase di stallo drammatica. E allora tutte le ipotesi tornano in ballo, specialmente quelle legate a una cessione immediata.