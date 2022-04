Questa sera la Juventus scenderà in campo in quel di Cagliari, dove sarà imperativo conquistare i 3 punti per tenere a distanza le inseguitrici dal quarto posto. Si partirà quasi sicuramente dalla coppia d'attacco composta da Dusan Vlahovic e Paulo Dybala, con quest'ultimo che si appresta a disputare le sue ultime gare con la maglia della Vecchia Signora. Ma c'è un taboo che l'argentino non ha ancora sfatato da quando è arrivato a Torino, ovvero quello di realizzare una rete in casa del Cagliari. Ben 4 le reti messe a segno contro i sardi, ma tutte arrivate di fronte al proprio pubblico.