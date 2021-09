Si vedranno di persona, ma ancora non è stato individuato il momento migliore, anche perché Dybala, oggi, è ancora in ritiro con l'Argentina. Tra Juve e Jorge Antun ormai si gioca a carte scoperte, anche se il tempo stringe sia calcolando il tempo che separa dalla scadenza del contratto sia considerando che dopo quasi due mesi l'agente argentino vorrebbe pure lasciare Torino per tornare in patria essendo qui solo ed esclusivamente per raggiungere un accordo.Archiviata con reciproca soddisfazione la fase delle intenzioni, che ha affidato il progetto Juve al 10 bianconero, con tanto di fascia di capitano al braccio, ora bisogna tornare a parlare nel dettaglio di questioni economiche, perché lì ci si è fermati. Soldi che vogliono dire status da protagonista, a maggior ragione nel post Cristiano Ronaldo: se è vero che Dybala per la Juve è un numero uno, non può che guadagnare come un numero uno.: il primo è legato al fattore lordo-netto, i 12 milioni bonus inclusi di De Ligt pesano sostanzialmente come i 9-9,5 bonus (difficili) inclusi pensati per Dybala; il secondo è legato al contesto storico, la Juve non è più intenzionata (per scelta e per forza) a proporre ingaggi simili al periodo pre-Covid, è così sul mercato, sarà così anche per chi dovrà rinnovare il contratto e per Dybala si starebbe già facendo un'eccezione. Lo riporta calciomercato.com, che aggiunge:vogliono che al giocatore possa comunque essere riconosciuto in toto quello status da leader. Magari non subito, ma lì vogliono arrivare, anche salendo gradualmente nel corso degli anni.