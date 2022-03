Migliorano le condizioni fisiche di Paulo Dybala, per cui aumentano di ora in ora le possibilità che venga inserito nella lista dei convocati per la sfida di Champions League contro il Villarreal. Difficile, ad ogni modo, un suo impiego dal primo minuto: il numero 10 della Juve potrebbe subentrare a gara in corso, diversamente da Giorgio Chiellini che invece, un po' a sorpresa, potrebbe anche partire da titolare. Intanto, per la Joya si avvicina anche il momento dell'incontro per il possibile rinnovo di contratto, rinviato proprio al post Villarreal.