Juventus-Sampdoria 3-2, sesta giornata di Serie A, 26 settembre. Il giorno in cui Paulo Dybala si prese in mano la Juve, come da più parti richiestogli, portando subito in vantaggio i bianconeri con una rasoiata imprendibile all'angolino. Ma anche il giorno in cui, dopo 20 minuti di quella partita, la Joya fu costretta a uscire dal campo in lacrime per un problema muscolare che lo ha tormentato fino alla settimana scorsa.

Contro l'Inter a San Siro Dybala è tornato ad assaggiare l'erba, l'ha fatto alla Scala del Calcio e l'ha fatto pareggiando su rigore una gara delicatissima e difficile per la Juve. Dopo questo lussuoso rodaggio, domani all'Allianz Stadium contro il Sassuolo c'è da proseguire il capitolo interrotto nello stesso stadio esattamente un mese fa contro la Samp. Ripartire da quel segmento iniziale di partita così devastante e portarlo a termine. Al 90' di domani e nelle prossime sfide. Bentornato dal 1' Paulo!