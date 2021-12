La Juventus con la vittoria di ieri per 2-0 sul campo della Salernitana si è portata a quota 20 gol in 15 giornate di campionato. Dopo essere stato raggiunto da Bonucci con la doppietta di rigore a Roma con la Lazio, Dybala si è riportato in testa alla classifica marcatori interna alla squadra con la rete da fuori che ha sbloccato il match dell'Arechi. E lo stesso Bonucci è stato raggiunto da Morata.Paulo Dybala 4Leonardo Bonucci 3Alvaro Morata 3Manuel Locatelli 2Moise Kean 2Juan Cuadrado 2Weston McKennie 2Matthijs De Ligt 1Federico Chiesa 1