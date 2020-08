Paulo Dybala è tornato ieri alla Continassa dopo aver saltato le prime sedute di allenamento per via di un infortunio. Il calciatore argentino, scrive La Gazzetta dello Sport: "ha avuto il suo primo contatto con Andrea Pirlo in versione allenatore: i due si sono salutati ma nulla di più, ci sarà tempo per parlarsi. Dybala continuerà a fare terapie ancora per qualche giorno, con l’obiettivo di tornare in gruppo entro la fine della prossima settimana". L'obiettivo è quello di averlo a disposizione per la prima partita di campionato, fissata per il 19 settembre.