Dybala e Chiesa dal primo minuto? Ci può stare. La Juve va verso una formazione leggermente più offensiva rispetto a quanto si è visto nella scorsa partita con il Napoli: il centrocampo dovrebbe essere composto da due uomini di costruzione e recupero come Bentancur e Locatelli, mentre sugli esterni offensivi può arrivare una sorpresa.



L'IDEA DI ALLEGRI - Se la difesa è ormai decisa e confermata dallo stesso Allegri - davanti a Szczesny giocheranno Cuadrado, De Ligt, Rugani e De Sciglio -, e il duo di centrocampo sembra decisamente scritto, bisognerà capire a chi si affiderà il tecnico toscano per tentare di infilarsi nei buchi lasciati dalla Roma. Andiamo per "inclusione": Dybala giocherà dal primo minuto, stessa chance destinata probabilmente a Kean. Sugli esterni? Chiesa - se sta bene - gioca, pronto anche Kulusevski altrimenti. McKennie potrebbe fare da raccordo tra il centrocampo e l'attacco.