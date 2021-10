C'è una classifica dove Paulospadroneggia, e raggiunge risultati migliori die Lionel. Il numero 10 della Juventus, infatti, è il primo calciatore per influenza, dal punto di vista del marketing, sui social. A riportarlo è ​il portale statunitense Sportspro che si basa sul ranking di Zoomph per il 2021. Come racconta La Gazzetta dello Sport: "La classifica viene composta analizzando quasi esclusivamente l’attività social, prendendo in considerazione Facebook, Twitter, Instagram e TikTok ma assegnando dei valori basati non solo sul pubblico raggiunto, ma anche sulla composizione dello stesso. Vengono favoriti gli atleti che hanno un forte seguito nelle categorie più importanti per il marketing: donne, millenial e generazione Z, ma anche pubblico interessato a gaming, affari, musica e beni di lusso."Nella classifica generale degli sportivi,occupa il quinto posto: "La classifica è guidata da tre donne, la ginnasta Simon Biles, la tennista Naomi Osaka e la calciatrice Ashlyn Harris. Paulo è il secondo uomo dietro al pugile Canelo e davanti all’ex compagno Cristiano Ronaldo. Messi è 12°, Ramos 14°, Benzema 15°, Mbappé e Neymar solo 23° e 31°. Il primato di Dybala, per certi versi sorprendente,."