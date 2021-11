Con i due gol di ieri contro loha superato in un colpo solo Michele John, arrivando a quota 106 e piazzandosi all'undicesimo posto. Ma chi c'è ora nel mirino di Paulo, per scalare ulteriori "gradini" nella classifica dei marcatori all time della? Alla portata dell'argentino ci sono Federicoe Roberto, rispettivamente fermi a 113 e 115 reti. Più lontano il podio, che vede Robertoa 178 e Giampieroa 179. Sembra inarrivabile, invece, Alex, che ha chiuso la sua lunga esperienza in bianconero con un bottino di 290 gol.