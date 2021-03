Alla ripresa della Serie A, la Juventus affronterà una sfida delicata come il derby di Torino. Una gara per risorgere e ritrovare lo spirito giusto, in cui vuole esserci Paulo Dybala. Come riporta Tuttosport, l’argentino ha lavorato alla Continassa assieme al resto del bianconeri non impegnati con le nazionali, per lasciare alle spalle una volta per tutte il dolore al ginocchio sinistro che lo sta tenendo lontano dai campi ormai dal 10 gennaio. La Joya suda per recuperare al meglio, contro il Torino vuole esserci.