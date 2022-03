di NB

Erano 25 le partite saltate per infortunio da Paulo Dybala tra il 2015 e il 2020: la media era di 5 a stagione, tutto sommato nella norma. Negli ultimi due anni, invece, la situazione è cambiata radicalmente, 21 gare saltate nella scorsa stagione, già 13 in quella attuale. Ma se alla corte di Andrea Pirlo aveva pagato sostanzialmente un grave infortunio, quello al legamento collaterale mediale dello scorso gennaio, da quando è tornato Max Allegri i problemi si stanno moltiplicando. L'ultimo stop, quello dell'allenamento di venerdì pomeriggio è addirittura il sesto stagionale: quasi nessuno particolarmente grave, praticamente mai si è parlato di lesioni, eppure Dybala continua in questo percorso fatto di start and stop. Che nemmeno nello staf31 f bianconero si riesce a motivare ancora: “Se c'è una motivazione? A saperlo, avremmo risolto. Stiamo valutando tutte le cose fatte, sia con i preparatori che con i dottori. Non solo su Dybala, ma per tutti: capitano quelli muscolari, vediamo da cosa possono dipendere, c'è la componente psicologica, fisica, ci sono tante cose. Stiamo vedendo per capire quali sono le problematiche”, l'ultima analisi del tecnico bianconero. Ma forse non è un caso che abbia parlato di componente psicologica, perché va via via crescendo il partito di chi teme che Dybala sia semplicemente poco tranquillo e condizionato dagli infortuni: più si ferma e più ha paura di farsi male, più ha paura di farsi male e più si ferma. Resta una condizione precaria che finisce per influire anche quella tormentata trattativa per il rinnovo, perché proprio quando è dovuta entrare nel vivo poi Paulo si è fermato: la prossima settimana arriva la resa dei conti, Jorge Antun a Torino per valutare la nuova offerta al ribasso. Intanto Dybala si ferma, si ferma ancora.



