Dal sito Juventus.com:

"Era da febbraio 2018 contro il Sassuolo, che un giocatore della Juventus non serviva due assist allo stesso compagno di squadra in una gara di Serie A (in quell'occasione Bernardeschi per Higuaín, mentre oggi ci è riuscito Dybala per Chiesa).



In nove sfide contro il Milan in Serie A con la Juventus, Paulo Dybala ha preso parte a nove gol (cinque reti, quattro assist).



Era da gennaio 2019 contro il Chievo che Paulo Dybala non serviva due assist nello stesso incontro di Serie A."