Di sensazioni positive ne trapelavano già ieri. Il lavoro svolto quest'oggi sul campo le ha confermate. Paulo Dybala sta per tornare. La Joya sta meglio, e la possibilità che venga inserito nella lista dei convocati per la sfida decisiva di mercoledì sera contro il Villarreal è sempre più concreta: difficile un suo impiego dal primo minuto, più probabile un suo ingresso a gara in corso. Ottime notizie, comunque, per Massimiliano Allegri, che presto potrà contare sul suo attacco al completo: un attacco da Champions, visto che ad Alvaro Morata e Moise Kean - entrambi in un buon momento di forma, almeno a giudicare dalla partita contro la Sampdoria - si è aggiunto un certo Dusan Vlahovic, capace di timbrare il cartellino a 32 secondi dal suo esordio europeo.



Si ricompone il tridente, dunque, quello che in Serie A ha già dimostrato di poter funzionare alla grande: contro il Verona l'argentino ha mandato in gol il nuovo arrivato dopo 13 minuti di gioco, a testimonianza della velocità con cui è sbocciato un feeling potenzialmente letale per qualsiasi avversario, che si è ulteriormente rinforzato nelle partite successive, prima dell'ennesimo stop per infortunio del numero 10. In attesa di capire come si concluderà la "telenovela" per il rinnovo, Paulo Dybala non vede l'ora di tornare in campo, di dare il suo contributo a una Juve ancora in corsa su tutti i fronti. Per un rush finale che può davvero regalare grandi soddisfazioni.