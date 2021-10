Mentre i compagni sono in nazionale, Paulosi allena alla Continassa: non c'è solo la questione rinnovo da gestire, ma anche il problema fisico. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Joya sta intensificando il lavoro per essere a disposizione contro la Roma il 17, alla ripresa del campionato dopo la sosta. La pausa sarà necessaria e preziosa per smaltire l'infortunio, l'elongazione alla coscia sinistra. Da lì partirà la rincorsa per una presenza più sostanziosa contro Zenit e Inter. Più lunghi i tempi di recupero di, che deve smaltire una lesione di basso grado. Tenterà di recuperare per la Champions o per il derby d'Italia, in extremis.