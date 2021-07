Dal 4 agosto in poi il rinnovo di Paulopotrà entrare nel vivo. E' quella la data in cui Jorge Antun uscirà dalla quarantena prevista per chi arriva dall'Argentina (10 giorni) e da lì in poi potrà incontrare la dirigenza bianconera, dando il via alla trattativa economica per il rinnovo di contratto della Joya.