Secondo La Gazzetta dello Sport, sul caso Dybala la posizione di Sarri è la stessa della società, per cui Paulo resta sul mercato perché può garantire un ottimo incasso. Dei quattro attaccanti, l’unico intoccabile è Cristiano Ronaldo. Questo Dybala l’ha capito, anche se il suo desiderio è restare. Si sente come l’amico Higuain: vorrebbe far parte del progetto e dimostrare di poter far bene in questa squadra, ma sa che se arriverà un’offerta per lui la ascolteranno, come è già successo. Il Psg resta un’ipotesi, ma tutto è legato alla cessione di Neymar. Potrebbe volerci tempo, Paulo ne approfitterà per provare a cambiare il destino.