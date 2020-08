1









È apparso tra i convocati e questa è stata una grande notizia, ma alla fine partirà dalla panchina. Sarri non ha voluto rischiare e ha preferito escludere Dybala inizialmente dall’undici iniziale in favore di Higuian. La Joya è reduce da un infortunio al retto femorale della coscia sinistra, ha accorciato i tempi di recupero ma il tecnico toscano lo ha preservato per evitare il peggio, magari una ricaduta ancor più pesante. Potrebbe entrare a gara in corso, al 10 basta una giocata per cambiare la partita, intanto (come si vede nel VIDEO) si sta scaldando a parte con un preparatore atletico. Tutti lo aspettano.