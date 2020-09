11









Jorge Antun a Torino e i tifosi ovviamente si scatenano. Cosa succede a Torino? La Juve è pronta a riprendere le trattative per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala: si erano interrotte bruscamente a metà estate a causa della distanza tra la richiesta di Paulo e l'offerta bianconera (oltre alle questioni 'progettuali', s'intende). I contatti sono proseguiti a rilento in queste settimane, soprattutto a causa della lontananza di Antun, fisso in Argentina in questi tempi incerti di mercato. Adesso, sarà allo stesso tavolo di Paratici. Pronto a parlare di ruoli e di cifre.



LA PAURA - Ma dicevamo dei tifosi. Qualcuno ci ha visto anche - e chissà quanto malignamente - incontri per un possibile addio. E da Twitter a Facebook, da Instagram ai forum, la paura che Paulo possa lasciare la Juventus è ancora viva. Del resto, i conti bianconeri non lasciano tranquilli. E nella gallery qui in basso, i commenti sulla dirigenza si sprecano...