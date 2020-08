Qualche passaggio, una lenta conduzione di palla e un paio di cambi di direzione, marchio di fabbrica per ‘mandare al bar’ gli avversari. Anche oggi Paulo Dybala si è allenato in solitaria nella seduta alla vigilia della delicatissima sfida contro il Lione, valida per staccare un pass per la Final Eight di Lisbona. Difficile, anzi, improbabile un suo impiego dal primo minuto, ma la speranza è quello di vederlo in panchina, pronto per scendere in campo anche solo per qualche minuto. Quello che basta per lasciare il segno, come solo lui sa fare.