Lotta e lavora per un obiettivo, Paulo Dybala, quello di cancellare i fantasmi dell'ultima difficilissima stagione e scrivere nuovi capitoli entusiasmanti della sua storia alla Juventus. Più prosaicamente, farsi trovare in forma per il raduno bianconero agli ordini di mister Allegri. Come noto, la Joya si trova a Miami dove sta seguendo un ciclo di allenamenti individuali.