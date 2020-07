Dybala fa lo show, Ronaldo segna finalmente su punizione, Cuadrado e Douglas Costa dribblano alla velocità della luce. Così la Juventus ha schiacciato per 4-1 il Torino, ma su Twitter in tendenza c’è anche Rodrigo Bentancur, uno dei migliori in campo, forse il migliore senza contare le marcature. Il centrocampista uruguaiano sta facendo passi da gigante, è stato responsabilizzato da Sarri e dopo l’annuncio dell’addio di Pjanic, ha accettato la sfida e preso le chiavi della mediana bianconera. È lui il custode, il padrone, colui che fa il lavoro sporco e amministra i palloni. E il popolo di Twitter l’ha notato ed esaltato.