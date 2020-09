Una foto incoraggiante, che fa sorridere qualsiasi tifoso della Juventus. Innanzitutto perché il primo a sorridere è il soggetto dello scatto, Paulo Dybala, che sfoggia i nuovi scarpini con a fianco il nuovo pallone della Serie A. Che abbia iniziato a rodare il suo mancino fatato, oppure semplice ornamento per posare? Il diez bianconero è tornato da qualche giorno alla Continassa e sta svolgendo un programma personalizzato per lasciare alle spalle la riacutizzazione del problema muscolare accusata contro il Lione. Ma intanto, il nuovo pallone della Serie A ai suoi piedi fa sognare i tifosi della Vecchia Signora, che vogliono vederlo in campo per la prima partita di campionato.