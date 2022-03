Paulo Dybala rincorre. Così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla della Joya, analizzandone la situazione sul doppio fronte mercato-campo. Per quanto riguarda il primo, la svolta tanto attesa potrebbe arrivare lunedì: dopo i tanti rinvii e dietrofront dell'una e dell'altra parte, la data del 21 marzo sancirà l'incontro fra l'attaccante (con il suo agente Jorge Antun) e la dirigenza bianconera, fissato per provare a mettere una volta per tutte la parola fine sulla "telenovela" del rinnovo che sembrava potersi concludere già a ottobre, con l'intesa per un contratto da 9.2 milioni netti a stagione fino al 30 giugno 2026 più 2.5 milioni di bonus cumulativi nel tempo. E invece no, la firma non è arrivata, l'inseguimento che già durava da due anni è ricominciato.

Parallelamente, Dybala ha (ri)cominciato la rincorsa alla migliore condizione fisica, nel perenne tentativo di lasciarsi alle spalle i tanti infortuni che ne hanno ostacolato la strada. E anche in questo caso qualcosa dovrebbe cambiare a breve, se è vero che l'argentino, dopo lo spezzone "tardivo" in Champions League, punta ora a una maglia da titolare contro la Salernitana, per iniziare a mettere minuti nelle gambe per poi concentrarsi sulla sfida contro l'Inter per cui vuole e deve essere al 100%. Nel mezzo la sosta per le Nazionali, che in questo senso sembra arrivare nel momento più opportuno, dato che gli consentirà di lavorare con più tranquillità alla Continassa senza il "dovere" di rispondere alla chiamata del CT Scaloni. Perchè Paulo vuole tornare a correre, e non fermarsi più.