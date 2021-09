Le parole di Pauloa Mediaset: "Non venivamo da belle partite, ma questa è un'altra competizione, abbiamo fatto cosa dovevamo fare e dobbiamo continuare così. Non sapevo che non segnavo in Champions da 10 mesi, mi aiuta tanto segnare, dal punto di vista mentale. Abbiamo vinto e sono molto contento. Rinnovo di contratto? Cerco di dare sempre il massimo, le parti stanno parlando e c'è grande attesa, speriamo che ci sarà un bel finale".