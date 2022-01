Sinistro, gol ed esultanza. Finalmente vera, genuina, con tanto di mani alzate ad aizzare il pubblico dell'Allianz Stadium. Grande serata per Paulo Dybala contro la Sampdoria: al numero 10 della Juve sono bastati cinque minuti per gonfiare di nuovo la rete e tornare a riscaldare i cuori dei tifosi dopo la polemica di sabato sera seguita alla marcatura contro l'Udinese. E la doppietta personale è sfuggita di un soffio, con la gentile concessione del rigore ad Alvaro Morata. Come giudicare la sua prestazione se non con un 7 in pagella? Questo il voto che gli abbiamo attribuito noi de IlBianconero.com.

