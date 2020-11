Paulo Dybala sui social ieri sera ha agito su un doppio fronte. Quello di Twitter, dove ha reclamato l'attribuzione anche del gol del poker, ufficialmente un autogol di Dvali. Invece su Instagram ha semplicemente liberato il suo entusiasmo, con un riferimento (fotografico e "testuale") alla sua tipica esultanza. Ha infatti pubblicato un'immagine della sua Dybala Mask e il messaggio in inglese "Unleash the mask" ossia "Scatena la maschera". Una maschera che ha dovuto attendere il ritorno in campo e al gol (grazie agli svarioni del portiere ungherese Dibusz, c'è da dire) per poter finalmente tornare a scatenarsi.