Pauloscalpita. L'attaccante dellada pochi giorni ha ripreso gli allenamenti individuali alla Continassa, dopo essere risultato negativo al tampone per il coronavirus. Oggi nuova seduta per l'argentino che, carico a mille, ha riportato sulle proprie Instagram stories una serie di foto pubblicate dalla Juve che lo ritraggono in allenamento. Accanto alle immagini la didascalia: "Tornato al lavoro!".