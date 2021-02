Non ha i 90 minuti nelle gambe, normale dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un mese. Ma adesso è giunto il momento di tornare protagonista per Paulo Dybala, perché anche una manciata di minuti significherebbe molto. Come una star di una serie tv che ricompare all’improvviso, anche solo di sfuggita, facendo sussultare il cuore degli appassionati. La Joya vuole tornare a far innamorare i propri tifosi con le sue deliziose giocate e il trailer del suo rilancio può avvenire lunedì, contro il Crotone, dopo aver vissuto da spettatore la debacle contro il Porto.



TORNARE PROTAGONISTA - Come riporta Sky Sport, il ginocchio dell’argentino sta sempre meglio, lui scalpita in allenamento per riassaporare il gusto di scendere in campo e contro la squadra di Stroppa la chance di giocare uno spezzone di gara. Una splendida notizia per Pirlo, che potrebbe dunque riabbracciare il diez bianconero in un momento di crisi per l’attacco. Cristiano Ronaldo deve ritrovare la via del gol, Morata non sta bene fisicamente mentre Kulusevski fatica ad incidere, per questo il brio di Paulo può risultare essenziale per questa Juve. La prima parte di stagione è stata un insuccesso al botteghino, a causa di una serie di infortuni che hanno minato la continuità di Dybala. Adesso il momento di voltare pagina e dare vita al sequel, che preannuncia una trama più intrigante che mai, tra Champions, campionato e Coppa Italia. Dove Dybala vuole tornare protagonista, a partire dal Crotone.