Oggi ha svolto ancora lavoro differenziato, allenandosi con i compagni solo in parte. Adesso, però, il momento del suo ritorno in campo sembra più vicino. Paulo Dybala scalpita. L'argentino è quasi pronto a lasciarsi alle spalle l'ennesimo infortunio e tornare a disposizione della Juve, che di lui ha bisogno più che mai per il rush finale di stagione. Rush finale che, secondo il numero 10, vede la squadra bianconera in corsa anche per lo scudetto. "Siamo la Juve e quindi puntiamo a vincere. Sappiamo che ci possiamo avvicinare. Giocheremo anche contro l'Inter, ci sono tante partite. Noi ci siamo, io ci credo": queste le parole pronunciate dall'attaccante giusto ieri sera, quasi a voler smentire Massimiliano Allegri che invece ritiene il primo posto un obiettivo assolutamente fuori dalla portata.

Speranza eccessiva? Forse sì, ma se è tanto convinto perchè disilluderlo? Se l'impatto di Dusan Vlahovic con la maglia bianconera è stato devastante per la squadra, ora potrebbe esserlo altrettanto quello di Paulo Dybala, chiamato (di nuovo) a farsi carico di un ruolo centrale in una squadra che, con l'arrivo del centravanti serbo, sembra essersi ricompattata e aver ritrovato non poche certezze, completando così un tridente che alle prime uscite aveva offerto segnali più che positivi e incoraggianti. L'argentino sa come si fa: ha già guidato la Juve alla conquista dello scudetto, anche in rimonta. Sarà in grado di ripetersi? Ne riparleremo a maggio. Intanto ci crede, ed è già un buon punto di partenza.