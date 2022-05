Questa sera all'Allianz Stadium di Torino Paulo Dybala saluterà i suoi tifosi. Nella giornata di ieri l'ha fatto con un lungo post sul suo profilo Instagram ed in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha spiegato: 'Paulo vestirà una nuova maglia', ma quale? Stando a quanto riferito da Tuttosport la nuova maglia sarà verosimilmente quella dell'Inter con Beppe Marotta che già l'aveva portato da Palermo a Torino nell'estate 2015. La Joya non sarebbe in linea con gli ingaggi offerti dai nerazzurri, ma sarebbe l'eccezione che conferma la regola.